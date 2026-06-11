Ставка падает до 14%: эксперт Арбатова назвала главную причину

На заседании 19 июня Банк России снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — с 14,5% до 14%, сообщила РИАМО генеральный директор и член совета директоров УК «Финстар Капитал» Лариса Арбатова.

Главный аргумент в пользу такого решения — замедление инфляции. По данным Банка России, годовая инфляция снизилась до 5,58%, а текущие темпы роста цен постепенно приближаются к целевым значениям. Одновременно наблюдается охлаждение кредитной активности: высокая стоимость заемных средств продолжает сдерживать спрос со стороны населения и бизнеса, пояснила эксперт.

В пользу снижения говорит и обновленный прогноз самого ЦБ. После апрельского заседания регулятор указал диапазон средней ключевой ставки на 2026 год в пределах 14–14,5%, что предполагает возможность дальнейшего смягчения ДКП. Однако, как отметила Арбатова, Банк России поднял диапазон средней ключевой ставки с ранее обозначенных 12–13%, что может свидетельствовать о вероятном замедлении темпов снижения показателя.

Ожидать более резкого шага пока преждевременно. Инфляционные ожидания населения остаются повышенными, а внешнеэкономические риски сохраняются. Поэтому снижение на 0,5 п. п. выглядит наиболее вероятным и сбалансированным решением, резюмировала эксперт.