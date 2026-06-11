«Сиськи просвечиваются, ого»: Слава выгуляла смелое платье

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Певица Слава (Анастасия Сланевская) вместе с дочерью Александрой отправилась на выступление коллеги Сергея Лазарева. Артистка надела смелое платье, а видео с выходом в люди опубликовала в социальных сетях.