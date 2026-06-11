«Сиськи просвечиваются, ого»: Слава выгуляла смелое платье

Культура
Страница Славы Таран в Инстаграм* @ nastya_slava /*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Фото - © Страница Славы Таран в Инстаграм* @ nastya_slava /*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Певица Слава (Анастасия Сланевская) вместе с дочерью Александрой отправилась на выступление коллеги Сергея Лазарева. Артистка надела смелое платье, а видео с выходом в люди опубликовала в социальных сетях.

На записи Слава идет с дочерью по улице в стильном розовом платье. 

«Сиськи просвечиваются, ого», — прокомментировала свой образ артистка.

Лазарев также оставил комментарий под публикацией Славы. 

«Когда есть что показать, скрывать — это преступление», — написал певец. 

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