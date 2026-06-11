«Сиськи просвечиваются, ого»: Слава выгуляла смелое платье
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Певица Слава (Анастасия Сланевская) вместе с дочерью Александрой отправилась на выступление коллеги Сергея Лазарева. Артистка надела смелое платье, а видео с выходом в люди опубликовала в социальных сетях.
На записи Слава идет с дочерью по улице в стильном розовом платье.
«Сиськи просвечиваются, ого», — прокомментировала свой образ артистка.
Лазарев также оставил комментарий под публикацией Славы.
«Когда есть что показать, скрывать — это преступление», — написал певец.
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