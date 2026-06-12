Первый шаг: 15 июня стартуют официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все страны Евросоюза согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз (ЕС). Соответствующее заявление она опубликовала в социальной сети X, пишет РИА Новости .

«Сегодня Европейский союз сделал важный шаг вперед», — написала политик.

Первая межправительственная конференция, в рамках которой начнется обсуждение условий присоединения, назначена на 15 июня. На ней будет открыт кластер «Основы» (Fundamentals cluster). Он охватывает ключевые принципы и ценности Евросоюза, включая верховенство права и демократические институты — именно эти разделы традиционно вызывают наибольшее количество споров и требований к странам-кандидатам.

Решение о начале переговоров с Киевом и Кишиневом ранее обсуждалось на фоне опасений некоторых стран-членов, в первую очередь Венгрии, которая неоднократно блокировала финансовую и военную помощь Украине. Однако на этот раз, судя по всему, удалось достичь консенсуса. Подробности о том, удалось ли переубедить Будапешт, не раскрываются.

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