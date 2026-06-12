В Новой Москве совершили покушение на экс-министра госбезопасности ДНР Пинчука

12 июня в Новой Москве совершено покушение на бывшего министра госбезопасности Донецкой Народной Республики Андрея Пинчука. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По словам Рогова, громкий взрыв прогремел в доме политика в Новой Москве — взорвалась посылка, которую доставил курьер.

Сам Пинчук чудом остался жив — в момент взрыва он успел укрыться за бронированной дверью. В настоящее время Пинчук находится в безопасности, его состояние контролируют врачи.

На месте происшествия работают взрывотехники, выясняются все обстоятельства произошедшего. Пока неизвестно, кто именно организовал покушение и какая взрывчатка была в посылке.

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