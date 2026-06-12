Аппарат директора Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовал рассекреченные документы, подтверждающие, что США помогли создать на Украине более 40 биолабораторий, связанных с американским военно-промышленным комплексом. На одном из документов с пометкой «Украина: построено и поддержано свыше 40 лабораторий» размещена карта, показывающая расположение как минимум части таких объектов, сообщает ТАСС .

Объект в Одессе на карте маркирован как место «хранения биологического оружия» — без дополнительных пояснений. Другой рассекреченный документ описывает «паутину связей» украинских лабораторий с промышленностью США в сфере защиты от биологической войны.

Составители документа утверждают, что американское правительство платило украинским ученым за изучение генома высокопатогенного птичьего гриппа и других очень заразных вирусов в лабораториях с биологической изоляцией. Исследования велись с использованием возбудителей сибирской язвы, туляремии, туберкулеза, чумы, чумы свиней и других опасных патогенов.

При этом в Национальной разведке США заявляют, что Россия якобы может использовать факты о проводившихся исследованиях в целях дезинформации или в «других потенциальных операциях». Однако сама Габбард подтвердила, что эти работы имеют «очевидный потенциал катастрофического глобального воздействия».

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