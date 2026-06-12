Документ Национальной разведки США, оказавшийся в распоряжении РИА Новости , свидетельствует, что на Украине хранятся возбудители особо опасных инфекций. В списке — сибирская язва, туляремия, лихорадки Эбола, Марбург и Ласса, а также чума, туберкулез.

В списке хранящихся болезней также есть свиная лихорадка, болезнь Ньюкасла (высококонтагиозное вирусное заболевание птиц), ближневосточный респираторный синдром (БВРС), тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) и риккетсиозы.

Согласно документу, все эти патогены хранятся на территории Украины. При этом не уточняется, в каких именно лабораториях, насколько они защищены и кто имеет к ним доступ.

Вопрос безопасности подобных биологических объектов становится особенно актуальным в текущих реалиях.

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