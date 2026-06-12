«Беги!»: в Пятигорске семья избила и заперла в комнате фельдшера «скорой»

В Пятигорске разъяренные родственники пациентки жестоко избили фельдшера скорой помощи прямо во время вызова. Медики приехали к женщине, потерявшей сознание после поминок. Пациентка находилась в состоянии алкогольного опьянения, отказывалась от осмотра и срывала электроды для ЭКГ. На этой почве начался конфликт, в ходе которого фельдшера избили и заперли в комнате, сообщает РЕН ТВ .

Предварительно известно, что когда сотрудники скорой предложили госпитализацию и попросили документы, родственники пациентки сорвались: начали кричать, требовать, чтобы медики ушли, и попытались отобрать планшет.

Как только фельдшеры включили запись на телефоне, в комнату ворвались еще несколько человек. Фельдшера Райму прижали в угол, повалили на пол, били по голове, шее и спине, таскали за волосы. Ее напарника при этом удерживали, не давая вмешаться. Нападавшие заперли дверь и требовали удалить видео. Мужчине удалось выбить дверь и крикнуть коллеге: «Беги!». Только после вызова полиции и Росгвардии пациентку госпитализировали.

У фельдшера диагностировали ушиб почки, грудной клетки, травмы головы и множественные ссадины. Ближайшие три недели она проведет в больнице. Полиция проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение в рамках действующего закона.

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