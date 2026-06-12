Бурдж-Халифа в Дубае окрасилась в цвета флага РФ в День России

Самое высокое здание в мире — дубайский небоскреб Бурдж-Халифа — окрасилось в цвета российского флага. Таким образом Объединенные Арабские Эмираты поздравили Москву с Днем России, сообщает РЕН ТВ .

На башне зажглась подсветка в виде бело-сине-красного триколора, символизирующая уважение и солидарность ОАЭ с нашей страной. Соответствующее видео опубликовано в Сети. На кадрах видно, что световое шоу не статично — российский флаг как будто развивается по ветру.

Бурдж-Халифа удерживает статус самого высокого сооружения на планете с 2007 года. Его высота составляет 828 метров.

По традиции 12 июня на знаменитом небоскребе включается иллюминация в честь России — это уже стало добрым ежегодным ритуалом, который демонстрирует теплые отношения между государствами.

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