Двух кузбассовцев осудили за похищение, истязание и надругательство над ребенком

Кемеровский областной суд вынес приговор двум жителям Юрги по делу о похищении и насилии в отношении ребенка, не достигшего 14 лет. Один из фигурантов получил 16 лет колонии строгого режима, сообщает Сiбдепо .

Приговор огласили 29 апреля 2026 года. По данным объединенного пресс-центра судов Кузбасса, преступление произошло в апреле 2024 года.

Одного из фигурантов признали виновным только в похищении ребенка, второго — в похищении, особо жестоком истязании, совершенном группой лиц, и насильственных действиях сексуального характера. Первый осужденный получил 4 года колонии, его подельник — 16 лет колонии строгого режима.

На момент публикации приговора он еще не вступил в законную силу.



Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.