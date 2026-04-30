Бастрыкин потребовал отчет из-за размытой дороги в Кузбассе

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке после жалоб жителей поселков Килинск и Якунинск в Таштагольском округе на отсутствие проезда и инфраструктуры, сообщает Сiбдепо .

Жители двух поселков в Таштагольском округе ранее публично рассказывали, что единственная дорога, построенная около 70 лет назад, каждую весну размывается половодьем. Из-за этого туда не могут проехать машины скорой помощи, пожарные и автобусы.

Бастрыкин поручил провести проверку по данному факту. О результатах проверочных мероприятий главе ведомства доложат в отдельном докладе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.