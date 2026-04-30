«Скрывает, что я парень»: иностранца выдворили из РФ за отзыв на кожаную юбку

Иностранца выдворили из России за отзыв о юбке

Иностранец оставил неоднозначный отзыв на кожаную юбку, за что был выдворен из России. Он написал, что она хорошо скрывает его пол, следует из данных на сайте Пролетарского районного суда Тулы.

В сентябре 2025 года парень оставил отзыв на женскую юбку из экокожи, выставленную на одном из маркетплейсов. Согласно протоколу, он написал: «Прекрасная юбочка! Скрывает не только недостатки фигуры, но даже то, что я парень».

Также он опубликовал свое фото в юбке. Вскоре отзыв был удален. На иностранца составили протокол о пропаганде ЛГБТ*.

Он признал свою вину и попросил не выдворять его из РФ, а просто назначить штраф. Однако судья указал, что обстоятельства, смягчающие ответственность, отсутствуют.

В итоге 23 апреля этого года парня арестовали на пять суток с последующим административным принудительным выдворением за пределы России.

* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.

