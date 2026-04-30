В Кузбассе замначальника колонии-больницы арестовали по делу о взятке

Мариинский городской суд отправил под стражу заместителя начальника лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) по обвинению во взятке в крупном размере, сообщает Сiбдепо .

По данным следствия, фигурант предложил местному жителю оформить договор на обработку почти 950 кубометров древесины по заниженной цене. За внесение в документы ложных сведений он потребовал более 230 тысяч рублей. Часть денег обвиняемый получил после выполнения части работ.

Преступление выявили сотрудники Управления ФСБ и управления собственной безопасности ГУФСИН по Кузбассу. Подозреваемого задержали 28 апреля 2026 года, на следующий день ему предъявили официальное обвинение.

