Вечер бардовской песни прошел в Павловском Посаде

25 апреля выставочный зал «Дом Широкова» в Павловском Посаде распахнул свои двери для ценителей бардовской песни, подарив незабываемый вечер, наполненный искренними эмоциями и мелодиями, трогающими до глубины души, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Главным героем вечера стал виртуозный гитарист и обаятельный исполнитель Сергей Лыхин.

В программе концерта прозвучали как любимые многими песни Олега Митяева и Виктора Третьякова, так и авторские композиции самого Сергея. Каждое произведение в его исполнении обретало новую глубину и звучание.

Сергей Лыхин — это не просто музыкант, это настоящий мастер, чье искусство способно затронуть самые тонкие струны души. Его виртуозная игра на гитаре, проникновенный голос и неподдельная искренность в каждом звуке создали неповторимую атмосферу.

Этот вечер стал для всех присутствующих настоящим подарком — возможностью окунуться в мир добра и гармонии, где музыка объединяет сердца и дарит бесценное ощущение единства.

