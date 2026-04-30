Студенты и преподаватели из Волгограда проходят стажировку в университете Орехово-Зуева

Делегация Волгоградского государственного социально-педагогического университета 28 апреля начала стажировку в Государственном гуманитарно-технологическом университете (г. Орехово-Зуево). Тема стажировки — «Уникальные историко-культурные объекты и их роль в формировании духовно-нравственных ценностей у молодежи», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Студенты и преподаватели из Волгограда посетили музей «Мир исторической реконструкции» в Ликино-Дулеве. Во время экскурсии студенты познакомились с выставками «Билет СССР», «Великая Отечественная война», «Специальная военная операция». В ходе экскурсии студенты-историки с большим интересом изучили подлинные предметы быта, документы и награды советского периода, представленные на выставке «Билет в СССР».

Экспозиция о Великой Отечественной войне произвела на ребят сильное впечатление благодаря уникальным образцам военной формы, оружия и личным вещам солдат. В тематическом зале специальной военной операции ребята смогли пройти по макету трубопровода знаменитой операции «Поток».

