Волочкова приехала в Петербург к отцу, которому очень плохо
Фото - © Пелагия Тихонова/РИА Новости
Балерина Анастасия Волочкова рассказал в своем аккаунте в Instagram* рассказала, что приехала в Санкт-Петербург к своей семье.
«У меня сегодня знаменательный день! День семьи!» — написала Волочкова.
Она добавила, что ее отец чувствует себя очень плохо. А также разместила снимок с папой, который лежит на кровати.
По ее словам, она давно не ездила в поездах. Но именно так в этот раз отправилась в Северную столицу.
Ранее Волочкова сообщила, что пока не готова раскрывать имя будущего мужа и сама не определилась с планами на брак.
* Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.