Волочкова приехала в Петербург к отцу, которому очень плохо

Балерина Анастасия Волочкова рассказал в своем аккаунте в Instagram* рассказала, что приехала в Санкт-Петербург к своей семье.

«У меня сегодня знаменательный день! День семьи!» — написала Волочкова.

Она добавила, что ее отец чувствует себя очень плохо. А также разместила снимок с папой, который лежит на кровати.

По ее словам, она давно не ездила в поездах. Но именно так в этот раз отправилась в Северную столицу.

Ранее Волочкова сообщила, что пока не готова раскрывать имя будущего мужа и сама не определилась с планами на брак.

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