Волочкова заявила, что не решила, выходить ли замуж

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что пока не готова раскрывать имя будущего мужа и сама не определилась с планами на брак, передает Общественная Служба Новостей .

Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о скором замужестве, которые появились после ее участия в ток-шоу. Поводом для обсуждений стали кадры, где балерина примеряла свадебное платье.

«Я там примеряла свадебное платье. И многие подумали, что наконец-то Волочкова собирается остепениться, но я пока не поняла сама, хочу ли я замуж или нет. Я озадачена, потому что для меня свобода играет очень важную роль, но время покажет», — добавила звезда.

Экс-прима Большого театра также уточнила, что у нее есть несколько претендентов на руку и сердце. При этом называть их имена балерина отказалась.

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