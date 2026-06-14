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Зуб мамонта нашли в одной из уральских пещер под Уфой

Зуб мамонта обнаружили участники экспедиции в одной из уральских пещер под Уфой, сообщает телеканал РЕН ТВ .

Путешественник случайно нашел артефакт, а геолог позже подтвердил, что это древний зуб вымершего гиганта.

Участники экспедиции рассказали, что редкую находку пришлось нести через все ущелье, а на некоторых участках маршрута даже с ней нырять. Несмотря на трудности, артефакт успешно довезли до места.

Зуб мамонта будет передан в музей, где он станет частью экспозиции.

Ранее археологи обнаружили редкие захоронения диких кабанов и многочисленные человеческие погребения в греко-римском некрополе Ком Азиза в Египте.

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