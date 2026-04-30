Матрона Московская: кому, как и в каких случаях стоит молиться святой

В материале РИАМО — о том, в чем заключается феномен почитания Матроны, как правильно выстроить свое общение со святой и какие молитвы помогут донести вашу просьбу до Небес.

Кто такая Матрона Московская и кому она помогает Фото - © Никонова Матрона Дмитриевна, блаженная Матрона Московская (10 (22) ноября 1885 — 2 мая 1952)/Wikipedia.org Святая блаженная Матрона Московская — одна из самых почитаемых святых в России. Однако ее имя известно далеко за пределами нашей страны, а очередь к ее мощам в Покровском монастыре не иссякает ни в будни, ни в праздники, ни в лютый мороз. Для миллионов людей она стала «родной» святой, к которой обращаются как к близкому человеку, готовому выслушать и помочь в самую трудную минуту. Матрона Дмитриевна Никонова родилась в 1881 году в Тульской губернии. От рождения она была слепой, но Господь наделил ее духовным зрением. Еще в детстве люди заметили, что ее молитва имеет особую силу: по ее заступничеству исцелялись больные и разрешались неразрешимые проблемы. Перед смертью Матрона сказала слова, которые стали девизом для миллионов верующих: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам».

Кому помогает Матрона Фото - © Медиасток.рф В православии нет жесткой «специализации» святых, однако народная традиция и тысячи свидетельств говорят о том, что к Матронушке чаще всего обращаются: Семьи, потерявшие надежду на рождение детей . Матрона считается покровительницей материнства.

Люди, оказавшиеся в тяжелом материальном положении . Потеря работы, долги, отсутствие жилья — святая помогает найти выход из тупика.

Болеющие . Особое внимание уделяется тем, кто страдает от недугов, которые современная медицина считает трудноизлечимыми.

Одинокие сердца . К ней приходят с просьбами о даровании достойного спутника жизни и сохранении мира в семье.

Студенты и учащиеся. Существует поверье, что Матрона помогает при сдаче экзаменов и в выборе жизненного пути.

В каких случаях нужно обращаться к Матроне Фото - © РИА Новости Обращение к святой — это не магический ритуал, а акт веры. Молиться Матроне можно в любой ситуации, когда человеческих сил уже недостаточно. 1. Семейные неурядицы и поиск любви Если в семье начался разлад, возникла угроза развода или дети перестали слышать родителей, молитва к Матроне помогает смягчить сердца. Также к ней обращаются девушки, мечтающие о создании крепкой православной семьи. 2. Жилищные и финансовые проблемы Святая Матрона сама при жизни была бездомной странницей, скитавшейся по московским квартирам. Она как никто другой понимает нужду в крыше над головой. Многие верующие отмечают, что после искренней молитвы вопрос с покупкой, продажей жилья или возвратом долгов решается самым неожиданным образом. 3. Исцеление от болезней Матрону просят не только о физическом здоровье, но и о душевном спокойствии. Если вас одолевает уныние, депрессия или страх — обратитесь к блаженной старице. Она «видит» корень проблемы и помогает обрести внутреннюю опору. 4. Поиск работы и своего дела В современных реалиях Матрона стала «помощницей в делах». Если вы честно трудитесь, но столкнулись с несправедливостью или долго не можете трудоустроиться, молитва поможет найти «свое» место.

Как правильно молиться Матроне Фото - © Медиасток.рф Существует несколько способов обращения к святой. Выбор зависит от ваших возможностей и веления сердца. Посещение Покровского монастыря в Москве. Считается благим делом прийти к мощам святой с живыми цветами (Матрона очень их любила). Обычно приносят нечетное количество цветов. После поклонения мощам принято прикладываться к иконе на стене храма.

Записки Матроне . В монастыре есть специальные ящики, куда можно опустить записку со своей просьбой. Если вы живете в другом городе, записку можно отправить почтой в Покровский ставропигиальный женский монастырь.

Домашняя молитва . Необязательно ехать в Москву, чтобы быть услышанным. Святые слышат нас везде. Главное — искренность и покаянный настрой. Перед молитвой желательно зажечь свечу или лампаду перед образом Матроны.

Молитва по соглашению. Если проблема очень серьезная, верующие часто объединяются и читают акафист Матроне в одно и то же время.

Тексты основных молитв святой Матроне Фото - © Медиасток.рф Ниже приведены тексты, которые считаются каноническими. Их можно читать как по молитвослову, так и выучить наизусть. Короткая молитва на каждый день «Святая праведная старице Матроно, моли Бога о нас!» Эту краткую фразу можно произносить в любую минуту — в транспорте, перед важной встречей или когда просто тревожно на душе. Основная молитва о помощи «О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь».