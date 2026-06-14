Две домашние собаки напали на 6-летнюю девочку в Севастополе

В сквере Николая Музыки в Севастополе пьяный хозяин выгуливал двух собак без поводка и намордника, животные напали на шестилетнюю девочку, сообщает «Mash на волне» .

Две мамы пошли с детьми погулять в парк. Девочки катались на самокатах, а женщины отошли купить кофе. Когда они вернулись, то одна из малышек плакала. На лице и предплечье девочки обнаружились следы укусов.

Мама сразу вызвала скорую помощь и полицию.

С собаками, которые покусали ребенка, гулял пьяный мужчина. Оба питомца у него были без поводков и намордников. Злоумышленника ищет полиция.

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