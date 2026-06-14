Поплывальник: в Самаре заметили человека, плывущего на холодильнике

Жительница Самары Екатерина в соцсетях поделилась видео, на котором показано, как по реке плывет человек на холодильнике.

«Когда думаешь, что в Самаре уже ничем не удивить, появляется чувак, плывущий на холодильнике», — написала Екатерина.

В комментариях люди отметили, что у парня двухместный холодильник, так что он может взять еще пассажира, а также удивились, как он гребет руками, передвигаясь против течения. Один из комментаторов назвал его «поплывальником».

«Когда холодильник долго не продавался…это новая реклама по применению», — добавила одна из подписчиц.

Также люди отмечали, что такой способ плавать опасный.

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