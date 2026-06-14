Вратарь ПСЖ Сафонов потратил на свадьбу в Подмосковье свыше 10 млн рублей

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов и владелица бренда «Речи» Марина Кондратюк отпраздновали свадьбу в подмосковном яхт-клубе Sky River, они потратили на нее более 10 млн рублей, сообщает SHOT .

Они расписались еще в марте 2025 года в узком кругу — церемония прошла в консульстве РФ в Париже. А сейчас пара устроила праздник для родных и друзей. На него собрали 70 человек.

Среди гостей заметили ведущего Илью Куруча, певицу Mary ray, звезду ЧБД Илью Макарова, сценариста Игоря Джабраилова, барабанщицу группы «Кис-Кис» Алину Олешеву и др.

Аренда Sky River в округе Мытищи на весь день стоит 700 тыс. рублей. Ведущим свадьбы был Куруч, он нарядился в ярко-красный костюм. Вечер выступления ведущего стоит свыше 1 млн рублей.

Декор для свадьбы стоил примерно 2 млн рублей, все оформили в стиле тотал-блэк, белоснежными были несколько декоративных элементов, стулья-кубы на церемонии, костюм жениха и платье невесты. За вечер Кондратюк сменила два образа, одно платье она надела из личного бренда.

Весь вечер на торжестве играл оркестр SVET, его выступление обошлось более чем в 150 тыс. рублей. Также спел Казачий хор. Фото и видео на память снимали профессионалы, работа которых стоит 1 млн рублей.

Угощали гостей черной икрой, перепелками и камчатским крабом. Стоимость кейтеринга составила свыше 2,5 млн рублей.

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