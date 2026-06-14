Жители жалуются на иссыхание реки Жданка из-за неисправности дамбы

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В декабре 2025 года выявлено повреждение шлюза аварийного водосброса на плотине, что привело к снижению уровня воды в системе прудов, вблизи деревни Ждановское и Галушино, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

По результатам выезда специалистов МКУ «ТУ Софьино-Чулково» факт повреждения подтвержден. Проведено предварительное обследование объекта.

С 26 января 2026 года работы вблизи плотины проводились с целью исключения возможного подтопления населенного пункта.

В настоящее время задвижка, необходимая для стабилизации уровня воды, установлена, уровень воды в прудах снизился. Это было необходимо для ликвидации подтоплений населенных пунктов в границах Раменского округа.

Администрация Раменского округа предприняла следующие шаги:

1. Организована межведомственная координация с руководством Домодедовского округа, поскольку объект находится на территорий Домодедовского округа.

2. Ведется процедура передачи плотины на баланс округа Домодедово.