Селезнев: историческая реконструкция должна стать привычным для молодежи образом жизни

Координатор Московского областного отделения ЛДПР, депутат Государственной Думы Валерий Селезнев посетил 12-й исторический фестиваль «Наследие предков» в подмосковном Раменском. Мероприятие, организованное при поддержке ЛДПР, собрало свыше 570 исторических реконструкторов, жителей Раменского и гостей из других регионов, сообщает пресс-служба ЛДПР.

«Сражения дружин, стрельба из лука и арбалета, мастер-классы по древнерусским ремеслам, ярмарка мастеров — все это важные составляющие фестиваля. ЛДПР с особым уважением относится к тем, кто реконструирует нашу историю, помнит предков и чтит их память, не давая переписать историю России. Исторические реконструкторы делают все для того, чтобы молодежь знала как можно больше о ратных подвигах России, которые совершались во все времена», — заявил Валерий Селезнев.

Фестиваль исторической реконструкции «Наследие предков» посвящен эпохе раннего Средневековья — культуре, быту и военному делу Руси и ее соседей IX–XI веков. Организатором выступает клуб исторической реконструкции «Наследие предков», основанный в 2003 году. Это единственный в России клуб, реконструирующий византийскую армию.

На фестивале работают ремесленная ярмарка и мастер-классы по древним ремеслам: гончарное дело, кольчужное плетение, стеклодувное дело. Посетители могут примерить настоящую кольчугу (весит около 12 кг) и сфотографироваться в исторических костюмах и доспехах.

«Особенно приятно видеть, как и взрослые, и дети с горящими глазами участвуют в мастер-классах, примеряют доспехи, интересуются бытом наших предков. Это не просто развлечение — это живой интерес к своей истории, к своим корням. Именно так воспитывается уважение к прошлому и любовь к Отечеству. И чем больше таких мероприятий, тем лучше для нашей молодежи», — отметил Селезнев.

Фестиваль пользуется стабильной популярностью. В 2024 году его посетили более 1000 человек, в 2025 году — более 5000 человек за три дня.

Валерий Селезнев подчеркнул, что ЛДПР будет настаивать на принятии федерального закона об исторической реконструкции.

«Этим патриотическим творчеством занимаются тысячи людей в масштабах всей страны. И мы должны содействовать его популяризации — так мы сохраняем историческую память. Историческая реконструкция должна стать привычным для молодежи образом жизни, а для этого в федеральный бюджет необходимо заложить затраты на нее», — подчеркнул координатор Московского областного отделения партии.