Путин поздравил Трампа с 80-летием по телефону

Путин в рамках беседы поздравил Трампа с 80-летием.

Как рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков, американский президент был тронут поздравлениями российского коллеги, поблагодарил его и отметил, что Путин первым из зарубежных лидеров позвонил ему в день рождения.

Трамп также снова выступил за прекращение боевых действий на Украине. А Путин подчеркнул, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не стоит забывать трагедию Холокоста.

Кроме того, по словам Ушакова, Трамп сообщил Путину, что договоренность Штатов и Ирана близка, она может быть обнародована уже в воскресенье.

По телефону Путин и Трамп также обсудили двусторонние отношения и международную ситуацию.

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