Подростки с цепями и металлическими прутьями избили мужчин в Перми

Группа подростков с цепями и металлическими прутьями избила мужчин в Перми. Возбуждено уголовное дело, сообщает 112 .

Инцидент произошел на перекрестке улиц Революции и Островского. По словам пострадавшего, он разговаривал со своим другом, когда на них неожиданно налетели 5–7 подростков. Мужчины попытались отбежать, но их догнали.

Одного из друзей сбили с велосипеда, а затем толпой навалились на него и на приятеля. Подростки жестко избили мужчин руками и ногами. Пострадавших с различными травмами госпитализировали в больницу.

Мужчины написали заявление в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

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