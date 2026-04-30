В Год единства народов России тема культурного наследия и традиций станет частью программ форумов Росмолодежи. Площадки в 27 регионах объединят молодых представителей коренных малочисленных народов России на мероприятиях по сохранению языка, культуры и развитию родных территорий.

«Впервые по указу президента отмечаем День коренных малочисленных народов России. Спасибо каждому, кто бережет культуру родного края и своим трудом укрепляет нашу единую страну. Росмолодежь традиционно ведет работу в этом направлении. На форуме „Российский Север“ мы каждый год встречаемся с ребятами из числа коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. На всех форумах Росмолодежи мы ожидаем участие представителей коренных малочисленных народов, поскольку для нас важно сохранять культуру и традиции народов России, укреплять единство между народами, в том числе среди детей и молодых людей», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Молодежь коренных малочисленных народов ежегодно вносит вклад в сохранение языкового и культурного наследия на форуме «Российский Север», который проходит на Ямале с 2015 года. В этом году участие в событии примут 110 молодых северян, среди которых молодежные лидеры региональных организаций малочисленных народов Севера, языковые активисты, исследователи Арктики, блогеры, творческая молодежь и многие другие.

«Форум „Российский Север“ стал для меня отправной точкой в общественной деятельности. Там я познакомилась с прекрасными ребятами — представителями коренных малочисленных народов, как и я. Они подают пример своей деятельностью по сохранению культуры и языка, искренне поддерживают твои начинания и вдохновляют», — поделилась участница форума «Российский Север» Валентина Туровинина.

Традиции и культурное наследие народов России будут частью программ форумов в разных регионах страны. Форум «Экосистема. Заповедный край» станет площадкой для знакомства с культурой коренных малочисленных народов Камчатки. В программе — практические занятия по игре на бубне и этническим танцам, а также яранга с традиционным внутренним убранством, которая будет работать на протяжении всего форума и на практике познакомит с бытом северных народов. Одним из событий форума станет Фестиваль единства народов, где участники смогут представить творческие номера о своих регионах, традициях и культуре.

Направление «Единство» форума «Ладога» будет посвящено продвижению традиций малых народов, а также поддержке и популяризации действующих молодежных национально-этнических сообществ и проектов. Вместе с экспертами участники разработают решения, направленные на развитие локальной культуры и обычаев, сохранение языка и фольклора, а также поддержку местных ремесел. Одним из итогов работы площадки станет концепция мероприятия «ЭтноМедиаФест», разработанная специально по заказу Управления по молодежной политике Республики Карелия.

С традициями и обычаями народов Ненецкого автономного округа познакомит форум «Арктика. Лед тронулся». В программу войдут спортивные мероприятия с элементами традиционных игр северных народов, а также иммерсивное представление, которое познакомит участников с их культурой. Также в программе — возведение самого большого чума в стране: его высота составит 9 метров, выполнен он будет в цветах российского флага.

«Мне 26 лет, я из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, и представляю коренной малочисленный народ Севера — ханты. Занимаюсь развитием наших небольших территорий через креативные индустрии: создаю сувенирную продукцию на своей арт-площадке „Тайга вдохновения“. Многие считают, что на малых территориях невозможно развиваться, но своим примером я показываю нашим людям: уезжать отсюда не нужно. Когда мы объединяемся, у нас появляется больше возможностей, идей и вдохновения», — поделилась участница форумов Росмолодежи Элина Волковецкая.

Традиции и культурное наследие народов России станут частью программ форумов Росмолодежи в разных регионах страны. Так, участники форума «Полюс» в Архангельской области познакомятся с наследием Соловецких островов, посетят музей-заповедник «Малые Корелы» и распишут северный пряник, козулю. На форуме «Добрино» каждый сможет создать авторскую книгу сказок, объединившую фольклор и традиции народов Сибири. Программа форума «Ростов» включит полный цикл создания одного из самых узнаваемых символов — хлеба, а также создание общего полотна из лоскутов ткани с национальными орнаментами. На форуме «Машук» День СКФО отметят народными танцами и национальной кухней. Одной из ключевых тем форума «Каспий» станет укрепление единства народов России, в программе которого запланированы фестиваль национальной кухни и мастер-классы по традиционным ремеслам.

Представители малочисленных коренных народов России развивают культуру своих народов, в том числе через реализацию проектов, поддержанных Росмолодежь.Гранты. Так, Анна Сотруева из Ямало-Ненецкого автономного округа реализует проект социально-культурного взаимодействия «Многонациональная семья Ямала». Команда создала площадку для общения и совместной деятельности семей коренных народов Севера, гостей и местных жителей. Инициатива помогает сохранять культурную самобытность, укреплять семейные ценности и поддерживать межнациональное взаимодействие через мастер-классы, экскурсии, фестивали и форум.

Диана Мартынова из Республики Саха (Якутия) разрабатывает настольную игру на эвенкийском языке — синкэн. Проект направлен на сохранение и популяризацию родного эвенкийского языка среди детей Республики Саха (Якутия) через создание настольной игры по аналогии с Алиасом. Игра помогает детям в интерактивной, доступной и интересной форме знакомиться с лексикой, культурой и традициями эвенкийского народа.

Мария Бровенко из Хабаровского края работает над созданием мобильной интерактивной выставки прикладного искусства коряков «Енне (Вечность)». Командой создается мобильная интерактивная выставка, знакомящая зрителей с культурой коряков через традиционные предметы, современные украшения, орнаменты и обереги. Формат сочетает квиз, рассказ о выставке, диалог с представителем народа, мастер-класс по игре на корякском бубне и самостоятельное взаимодействие с экспонатами, чтобы показать связь прошлого, настоящего и будущего корякской культуры.

