Спартакиада народов России стартует через 100 дней
До открытия Спартакиады народов России осталось 100 дней, сообщает Telegram-канал «ГЕН Росссии».
Министр спорта РФ, председатель ОКР Михаил Дегтярев отметил, что Спартакиада — ключевой этап отбора в сборную России на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.
«Символично, что главное комплексное национальное соревнование года вернулось к своему историческому названию — Спартакиада народов, что подчеркивает преемственность традиций и единство нашей страны. Благодаря таким турнирам мы приближаем спорт к каждому жителю всех регионов России», — сказал он.
Соревнования пройдут в 7 регионах России. Центральной площадкой станет Свердловская область. Также старты примут Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Калининградская, Омская, Самарская и Челябинская области.
Церемония открытия Спартакиады состоится 8 августа в Екатеринбурге, а финальная точка будет поставлена 30 сентября в Уфе.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.