Спартакиада народов России стартует через 100 дней

сегодня в 22:04

Министр спорта РФ, председатель ОКР Михаил Дегтярев отметил, что Спартакиада — ключевой этап отбора в сборную России на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Символично, что главное комплексное национальное соревнование года вернулось к своему историческому названию — Спартакиада народов, что подчеркивает преемственность традиций и единство нашей страны. Благодаря таким турнирам мы приближаем спорт к каждому жителю всех регионов России», — сказал он.

Соревнования пройдут в 7 регионах России. Центральной площадкой станет Свердловская область. Также старты примут Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Калининградская, Омская, Самарская и Челябинская области.

Церемония открытия Спартакиады состоится 8 августа в Екатеринбурге, а финальная точка будет поставлена 30 сентября в Уфе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.