Дорого-богато: дочь владельца «Кофемании» шикарно вышла замуж

28 апреля известный предприниматель и владелец сети «Кофемания» Игорь Журавлев выдал замуж свою дочь Марию. Свадьба прошла с размахом: кольца вынес доберман, а перед гостями выступила Лолита, сообщает «СтарХит» .

Избранником дочери бизнесмена стал Эдуард Гуринович. Свадьба имела концепцию «Путешествие сквозь историю любви». Гостям на экране показывали кадры из жизни влюбленных.

Отец отвел невесту к алтарю, а кольца нес доберман новобрачных по имени Каспер, что умилило публику. После того, как Мария и Эдуард сказали друг другу «да», их объявили мужем и женой под всплеск цветного дыма и овации гостей.

Организовывало торжество агентство Svadberry, которое ранее уже занималось свадьбами для Александра Овечкина, МОТа, а также бизнес-элиты и влиятельных людей России. Также на вечере появилась певица Лолита, которая поздравила молодоженов. Кроме того, мероприятие посетила Ларису Гузеева.

В ходе торжества провели благотворительный аукцион, где продали картину за пять миллионов рублей. Полотно подарили Гузеевой, а все вырученные средства отправили в фонд «Подари жизнь».

Кульминацией свадьбы стал праздничный салют. А еще молодожены и гости насладились огромным свадебным тортом. Финальным аккордом стала живая программа кавер-группы «РОК ПРИВЕТ». Затем торжество перетекло в вечеринку, которая продолжалась до самого утра.

