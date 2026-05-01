Белый дом уведомил Конгресс о завершении военных действий против Ирана

Белый дом проинформировал Конгресс США о том, что считает военные действия против Ирана завершенными, сообщает ТАСС .

«Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, закончились», — указано в послании, которое направил президент США Дональд Трамп спикеру Палаты представителей Конгресса Майку Джонсону.

Как уточняет RT со ссылкой на Associated Press, в письме Трамп также отметил, что исходящая от Ирана угроза остается значительной. По его мнению, конфликт, возможно, «далек от завершения». Войска США еще останутся в регионе.

Ранее Иран передал Пакистану, который выступает посредником, новый план по урегулированию конфликта с США и Израилем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.