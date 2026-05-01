Маленькая девочка погибла при падении из окна в Воронеже

В Воронеже пятилетняя девочка выпала из окна и скончалась. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Воронежской области.

Инцидент произошел 1 мая в доме на улице Ростовской. Девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 9 этаже.

В результате из-за полученных травм ребенок скончался. Смерть наступила на месте.

В связи с произошедшим СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

На данный момент следователи уже провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также допрашиваются свидетели, устанавливаются все детали случившегося.

