сегодня в 22:48

Пожар вспыхнул в ТЦ в Новосибирской области на площади 5 000 «квадратов»

В Искитиме Новосибирской области произошел крупный пожар в торговом центре. Его тушат сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Горит ТЦ «Апельсин», который находится на Ленинградской улице. По предварительным данным, площадь пожара составляет 5 000 квадратных метров.

Огонь перекинулся на крышу, также отмечено интенсивное горение внутри здания. На данный момент пожар локализован.

Информация о пострадавших в министерство не поступала.

К тушению привлечены свыше 80 человек и 27 единиц техники. Также на место следует пожарный поезд для бесперебойной подачи воды.

