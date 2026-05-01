Иран атаковал 16 военных объектов США на Ближнем Востоке

Удары вооруженных сил Ирана повредили не менее 16 военных объектов США, расположенных в восьми странах ближневосточного региона, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Эти объекты составляют основу американского военного присутствия на Ближнем Востоке. Некоторые из них уже фактически непригодны к использованию.

В числе пострадавшей инфраструктуры — разведывательные самолеты, средства связи и радарные системы.

Ранее Белый дом проинформировал Конгресс США о том, что считает военные действия против Ирана завершенными.

