Дубай отменил минимальную сумму вложений в недвижимость для получения ВНЖ

Земельный департамент Дубая (DLD) объявил об отмене минимального порога инвестиций в недвижимость для получения вида на жительство, сообщает РЕН ТВ .

Как говорится в сообщении ведомства, любой единственный владелец недвижимости в городе может подать заявку на двухлетний ВНЖ без требований к минимальной стоимости объекта.

Ранее для оформления резидентской визы нужно было купить жилье не менее чем за 750 тысяч дирхамов ОАЭ (примерно 204 тысячи долларов). Если недвижимость находилась в общей собственности, минимальная доля каждого инвестора должна была быть 400 тысяч дирхамов (около 109 тысяч долларов).

Теперь ограничения сняты.

