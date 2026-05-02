Иран направил США новое предложение о завершении конфликта
Иран передал США очередное предложение по урегулированию конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
По данным СМИ, Тегеран предлагает обсудить условия открытия Ормузского пролива в обмен на гарантии со стороны США о прекращении атак и снятии блокады иранских портов. Следующим этапом предложение предусматривает переговоры по ядерной программе Ирана в обмен на смягчение американских санкций.
Также Иран уведомил посредников, что готов провести переговоры в Пакистане уже в начале следующей недели, если США проявят открытость к этому предложению.
Ранее Иран передал Пакистану текст нового плана по урегулированию конфликта с США.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.