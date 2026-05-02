Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ в Новосибирской области

В Искитиме Новосибирской области ликвидировали открытое горение в торговом центре «Апельсин», сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Пламя удалось локализовать 2 мая в 2:21 по местному времени. Открытое горение было ликвидировано в 4:07 на площади 5 000 квадратных метров по четвертому рангу сложности.

На месте работает усиленная группировка пожарных — 87 специалистов и 27 единиц техники.

На данный момент продолжается разбор и проливка сгоревших конструкций ТЦ. Это необходимо для предотвращения случаев повторного возгорания.

Ранее в МЧС также уточняли, что пострадавших в результате крупного пожара нет.

