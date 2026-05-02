Из-за ограничений в аэропорту Сочи 14 рейсов ушли на запасные аэродромы
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. В связи с этим экипажи 14 рейсов приняли решение об уходе на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба аэропорта.
Самолеты перенаправлены в Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный, Махачкалу, Астрахань, Нальчик и Тбилиси.
После снятия ограничений воздушные суда вернутся в Сочи, где их обслужат в порядке очереди и отправят по городам назначения.
На данный момент усилена работа справочно-информационной службы, колл-центра авиагавани. Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейсов.
