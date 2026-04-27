Иран предложил США трехэтапную формулу переговоров

Иран передал США через посредников формулу переговоров в три этапа, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

Как утверждают СМИ, если Вашингтон его примет, Тегеран будет вести диалог в соответствии с этим планом.

Первый этап предполагает прекращение конфликта и получение гарантий отказа от дальнейших боевых действий против Ирана и Ливана. При достижении этих договоренностей на втором этапе стороны обсудят управление Ормузским проливом после завершения ближневосточного кризиса — в координации с оманской стороной для создания новой правовой системы.

Третий этап будет посвящен ядерной программе Ирана, однако приступить к нему можно будет только после выполнения договоренностей на предыдущих этапах.

Ранее президент США Дональд Трамп, заявил, что отмена поездки его представителей в Пакистан, где должны были пройти переговоры с иранской стороной, не означает возобновления атак.

