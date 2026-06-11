Депутат Смирнова посетила выставку ко Дню России в Химках

В экспозиции представили рисунки и поделки, выполненные в разных техниках — акварелью, гуашью, из цветной бумаги и природных материалов. Центральной темой стали символы России: березы, матрешки, русские узоры, храмы и государственный флаг. Часть работ посвятили родным пейзажам и любимым уголкам Химок.

«День России — праздник, который объединяет всех, кто живет в нашей стране. И особенно приятно видеть, как дети через творчество выражают свою любовь к Родине. Рисунки, поделки, аппликации — каждая работа пронизана теплом и искренностью. Такие выставки помогают ребятам лучше понимать историю и культуру своей страны, чувствовать себя частью большой семьи», — отметила Надежда Смирнова.

После осмотра экспозиции депутат пообщалась с воспитанниками и педагогами мастерской. Юные художники рассказали о своих замыслах и творческих планах.

Депутат Химок Юлия Мамай подчеркнула, что творческие мастерские играют важную роль в воспитании подрастающего поколения. По ее словам, такие проекты развивают художественные способности детей и формируют уважение к традициям и культуре страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.