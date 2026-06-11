Андрей Воробьев вручил награды бойцам БАРС и первые паспорта РФ юным гражданам

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил госнаграды 12 героям, служащим в отряде БАРС, и первые паспорта гражданина РФ юным жителям региона. Среди первых — операторы беспилотников, командиры, снайперы, стрелки, бойцы медподразделений и те, кто обслуживает системы радиоэлектронной борьбы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

С начала спецоперации добровольцы выполняют разные задачи. Они штурмуют позиции противника, занимаются разведкой, защищают ключевые объекты и защищают мирных жителей, отметил губернатор.

Президент выпустил указ, согласно которому бойцам выдали ордены Мужества, медали «За храбрость», «За отвагу» и «За спасение погибавших», подчеркнул Воробьев.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы по поручению президента вручить награды за мужество, храбрость, отвагу и спасение людей нашим героям. С добровольческим отрядом БАРС мы встречаемся регулярно. Традиционно ребята приходят со своими близкими, семьями, самыми дорогими людьми. И это всегда очень волнительная, очень особая встреча. Вы — опора для своих родных, для тех, кто служит рядом, и для всей нашей страны», — добавил губернатор.

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