Дочь подала иск спустя 7 лет: в США пассажира заподозрили в торговле людьми

В США мужчину на рейсе приняли за торговца людьми и заподозрили в насилии

В США мужчину на рейсе Endeavor Air приняли за торговца людьми и заподозрили в насилии над 13-летней дочерью. Спустя годы девушка подала иск к перевозчикам, сообщает «Царьград» .

Инцидент произошел в 2019 году во время перелета семьи Капп из Мемфиса в Ньюпорт-Ньюс с пересадкой в Атланте. О случившемся широко стало известно только сейчас, пишет PYOK.

На борту находились родители, их 13-летняя дочь, а также бабушка с дедушкой. Семья летела на выпускной к сыну рейсами Delta Air Lines и Endeavor Air.

После пересадки бортпроводница Endeavor Air решила, что отец может подвергать дочь сексуальному насилию и быть причастным к торговле людьми. Ее подозрения усилились, когда во время турбулентности мужчина попытался успокоить девочку.

Стюардесса сообщила о подозрениях пилотам. После посадки у трапа самолет встретила полиция, а мужчину и ребенка допросили.

Спустя семь лет повзрослевшая девушка подала иск к Delta Air Lines и Endeavor Air. Она заявила, что ложные обвинения в адрес отца изменили ее жизнь в худшую сторону, и потребовала 2,3 млн долларов компенсации.

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