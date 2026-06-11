IT-эксперты назвали признаки взлома веб-камеры на ноутбуке

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Хакеры могут получить доступ к веб-камере через фишинговые ссылки и Wi-Fi

Хакеры могут незаметно получить доступ к веб-камере через фишинговые ссылки или взлом Wi-Fi. На угрозу указывают странная работа индикатора, зависания и падение скорости интернета, сообщает «Царьград» .

Журналисты технического портала XDA объяснили, как заподозрить скрытую видеосъемку через встроенную камеру ноутбука. Злоумышленники обычно проникают в устройство через фишинговые ссылки или взлом беспроводной сети.

Специалисты назвали главным сигналом поведение светового индикатора рядом с объективом. Если лампочка загорается без запуска программ видеосвязи, камерой может управлять посторонний. При этом новое вредоносное ПО способно отключать индикатор программно.

О взломе также могут говорить зависания при простых действиях и резкое падение скорости интернета. Шпионские приложения активно используют процессор и постоянно передают видеопоток в сеть.

Еще один признак — чужие видеофрагменты в системных папках. Если пользователь находит такие файлы, камера уже могла вести запись.

Авторы материала советуют при любых подозрениях запустить полную проверку системы надежным антивирусом и включить защиту в реальном времени. Эта рекомендация касается и владельцев компьютеров Mac.

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