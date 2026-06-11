Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают наступление на северной части Донецкой Народной Республики (ДНР). Соединения и воинские части «Южной» группировки войск ведут активные действия по уничтожению украинских формирований, которые обороняются в мощном Славянско-Краматорско-Константиновском укрепленном районе, сообщили в Минобороны РФ.

Наступление идет на широком фронте. В городе Константиновка штурмовые подразделения «Южной» группировки ведут уличные бои. Российские военные полностью взяли под контроль восточную часть города и вышли на его северо-восточные окраины. Таким образом, Константиновка постепенно переходит под контроль армии России.

В юго-западной части города, а также на территории Константиновского металлургического завода в настоящее время уничтожаются окруженные подразделения противника. Штурмовые отряды также успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка. Бои идут за каждый дом и каждый этаж.

Параллельно в уже освобожденных кварталах военные проводят зачистку — ищут и уничтожают отдельные разрозненные группы противника и одиночных украинских боевиков.

Минобороны РФ регулярно сообщает о ходе освобождения населенных пунктов ДНР. Жителей призывают быть предельно внимательными и не приближаться к районам активных боевых действий.

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