«Съедают все, что запихнут»: в Нью-Йорке поймали рыбу, которая ходит по суше
В водах штата Нью-Йорк обнаружили змееголова — инвазивную рыбу, способную дышать воздухом и передвигаться по суше. Власти требуют уничтожать таких особей, сообщает «Царьград».
Рыбу поймали в озере Лили-Понд на Лонг-Айленде в конце мая, пишет New York Post. Змееголов умеет дышать воздухом и двигаться по суше подобно змее.
«Эти рыбы умеют ходить по суше. Это инвазивный вид, у них нет здесь естественных хищников. Они съедают все, что смогут запихнуть в свои большие пасти», — предупредила Хайди О’Риордан из департамента охраны природы штата.
Из-за угрозы для экосистемы рыбакам предписали немедленно уничтожать змееголовов при обнаружении и сообщать о находках властям.
Змееголовы уже появлялись в США в 2013 году и нанесли серьезный вред фауне водоемов нескольких штатов. Власти предполагают, что рыба попала в озеро из домашнего аквариума.
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