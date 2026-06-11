Выставка «Воспитание вкуса» открылась в Звенигороде

Выставка «Воспитание вкуса» начала работу в Звенигородском музее-заповеднике в Одинцовском округе. В экспозиции представлены предметы из собрания музея-заповедника «Архангельское», включая произведения из коллекции князей Юсуповых. Посетить выставку можно с 12 июня по 30 августа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проект стал результатом музейного сотрудничества между «Архангельским» и Звенигородским музеем-заповедником. Выставка объединила живопись, графику, скульптуру, предметы декоративно-прикладного искусства, фарфор и печатные издания. Особое внимание уделено книгам и тиражной гравюре как основным инструментам распространения знаний в XVIII–XIX веках.

«Сегодня мы открываем в Подмосковье еще один проект, созданный в музейном сотрудничестве. Близость двух культурных объектов подсказывает, что такое взаимодействие нужно продолжать, а мы будем этому содействовать», — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Он подчеркнул, что экспонаты из коллекции Юсуповых органично дополняют концепцию звенигородской площадки, чье собрание также формировалось на основе предметов из подмосковных усадеб.

Выставка стала возможной благодаря реставрации усадебного дворца в Архангельском. Это позволило впервые представить в Звенигороде часть экспонатов одной из самых богатых усадеб региона. Ряд предметов демонстрируется публике впервые.

«Главная мысль выставки — воспитание вкуса как живая традиция, связывающая прошлое и настоящее. Работы европейских мастеров представлены вместе с произведениями крепостных художников и воспитанников кадетского корпуса, что показывает, как формировался вкус на разных уровнях», — отметила генеральный директор музея-заповедника «Архангельское» Елена Харламова.

В экспозицию также вошел диптих современной художницы Аси Феоктистовой «Дождь в усадьбе Архангельское», который создает диалог между классическим наследием и сегодняшним днем. Выставка имеет возрастное ограничение 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.