Будем общаться с врачами: Жасмин высказалась о хейте в адрес внешности дочери

Певица Жасмин (Сара Шор) заявила о гормональных проблемах у своей дочери Маргариты, из-за которых девочка сталкивается с жесткой критикой в интернете. Об этом сообщает Telegram-канал « Звездач ».

Дочь певицы Жасмин Маргарита ведет активную жизнь в соцсетях и планирует в будущем построить медийную карьеру по примеру своей матери. Однако на пути к этой цели девочка регулярно сталкивается с критикой и хейтом со стороны интернет-пользователей, которые публично обсуждают и осуждают ее внешний вид.

Исполнительница пояснила, что сейчас ведется активная работа со специалистами для восстановления здоровья ребенка. Она призвала аудиторию к пониманию.

По словам артистки, у ее дочери очень красивая душа, что является самым главным, а все возникающие вопросы они намерены обсуждать и решать вместе с докторами. Жасмин также добавила, что Маргарита уже учится справляться с негативом в Сети, начала относиться к комментариям хейтеров с иронией.

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