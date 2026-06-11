Сломал унитаз: мужчина вместе с матерью разгромил квартиру бывшей в Якутске

Жительница Якутска рассталась с сожителем, а тот вместе с матерью проник в ее квартиру и разнес ее. Мужчину пока что не задержали, сообщает SakhaDay.ru .

О ситуации рассказала дочь пострадавшей, проживающая в другом городе. По ее словам, мать когда-то поселила в своей квартире мужчину, в которого была влюблена. У него не было ни своего жилья, ни прописки. Он фактически жил за счет возлюбленной.

В какой-то момент женщина решила с ним расстаться, потому что отношения не складывались, а мужчина «не хотел меняться». Однако избранник решил отомстить.

Когда женщина ушла на работу, мужчина вместе со своей матерью выломал дверь в ее квартире, а затем устроил там погром. Он вырвал счетчик, сломал унитаз, повредил имущество. Некоторые вещи он погрузил в свою машину. Камеры в подъезде были сорваны, потому не зафиксировали происходящее, но некоторые соседи успели заснять все на видео.

Сейчас дочь жительницы Якутска добивается огласки произошедшего. Она боится за жизнь матери. По словам девушки, семья написала уже второе заявление в прокуратуру. Погромщику обещали закрыть выезд из Якутска, так как он уже год проживает в Подмосковье. В квартиру экс-избранницы он проник, когда приехал в город 2-3 дня назад. Правоохранители проводят проверку.

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