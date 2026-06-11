сегодня в 14:57

Надо кому? Городок с населением два человека продают в Австралии

В Австралии выставили на продажу самый маленький городок Куладди, где живут всего два человека. За 400 тыс. австралийских долларов покупателю предлагают дом и несколько объектов бизнеса, сообщает «Царьград» .

Куладди называют самым малонаселенным городком Австралии. Его продают за 400 тыс. австралийских долларов, или около 280 тыс. долларов США, пишет The Daily Mail.

В единственном доме городка живут две женщины. Они решили расстаться с недвижимостью.

Новый владелец вместе с жилой площадью получит мотель на четыре номера, магазин, паб и ресторан категории «четыре звезды».

«(Новый владелец – ред.), по сути, получит титул „неофициального мэра“ этого уникального городка», — сказала представитель агентства недвижимости Charleville Real Estate Бекки Джейсман.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.