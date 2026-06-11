В Химках провели лекцию о герое Анатолии Дьякове

Патриотическую лекцию о подвиге Анатолия Дьякова провели в ФОК «Новатор» в Химках. Мероприятие открыла лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» состоялась лекция, посвященная подвигу Анатолия Александровича Дьякова. Встречу открыла лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

«Сегодняшняя лекция проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Мы хотим, чтобы юные спортсмены и жители Химок знали имена героев, которые защищали нашу страну. История Анатолия Дьякова — это пример мужества и верности воинскому долгу. Такие люди не должны быть забыты», — отметила Екатерина Калюжная.

Участникам рассказали о жизненном пути героя, его боевых задачах и заслугах, за которые он был удостоен звания Героя. Гостям представили документальные материалы и фотографии.

Лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев подчеркнул, что такие встречи помогают молодежи увидеть на примере конкретных судеб образцы служения Родине и сохранить память о подвигах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.