В Химках провели лекцию о Выборгской операции 1944 года

Лекция к годовщине начала Выборгской наступательной операции прошла 10 июня в Центральной городской библиотеке Химок. Школьники и жители округа обсудили события июня 1944 года вместе с муниципальными депутатами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Центральной городской библиотеке Химок состоялась встреча, посвященная началу Выборгской наступательной операции 1944 года. Участниками стали школьники, активные жители и почетные гости. Перед собравшимися выступил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

«Выборгская операция вошла в историю как один из "Десяти сталинских ударов". Это был пример высочайшего полководческого искусства и беспримерного мужества рядовых бойцов. Для нас важно, чтобы современная молодежь знала: мир на ленинградской земле был завоеван ценой колоссальных усилий. Такие встречи в библиотеке помогают нам сохранить живую связь времен и воспитать в подрастающем поколении уважение к подвигу предков», — отметил Валентин Герасимов.

Участникам рассказали, что операция была направлена на окончательное обеспечение безопасности Ленинграда и вывод Финляндии из войны. Советские войска за считанные дни прорвали мощную многослойную оборону противника — «линию Карелия», которую считали неприступной.

«Помнить свою историю — значит обладать мощным духовным щитом. Сегодня, когда бойцы в зоне специальной военной операции защищают суверенитет и интересы Родины, преемственность поколений ощущается особенно остро. В Химках реализуют программу "Успех V единстве поколений", которая объединяет жителей вокруг любви к России», — подчеркнула муниципальный депутат Инна Монастырская.

Муниципальный депутат Наталья Каныгина добавила, что подобные мероприятия направлены на сплочение разных поколений и укрепление уважения к истории страны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.