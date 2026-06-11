«Я люблю этого человека»: зверски избитая татарка заступилась на суде за изверга

29-летняя жительница Татарстана пострадала от рук сожителя-изверга, но на суде внезапно заступилась за него и попросила не отправлять в СИЗО, сообщает Telegram-канал «Жесть Казани» .

Шесть дней назад 34-летний мужчина жестоко избил свою возлюбленную. Девушка получила тяжелые травмы, а ее сожителя задержали.

Пострадавшая смогла присутствовать на заседании Заинского суда об избрании подозреваемому меры пресечения. Она внезапно встала на его сторону и попросила «не сажать» его.

«Я люблю этого человека. Не надо его сажать, пожалуйста», — сказала она.

Она добавила, что они просто повздорили и девушка не имеет претензий к сожителю. Ее позиция стала самым шокирующим событием судебного заседания. Также известно, что вместе с парой проживает ребенок пострадавшей.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.